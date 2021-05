Coronavirus, in Toscana meno casi con più test: i nuovi positivi sono 215

FIRENZE – “Ieri abbiamo somministrato più di 33mila vaccini e con maggiori forniture l’organizzazione è già pronta a superare le 50mila, perché vogliamo rendere il prima possibile tutta la #ToscanaSicura. I nuovi casi registrati in Toscana sono 215 su 18.710 test di cui 8.410 tamponi molecolari e 10.300 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,15% (3,4% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.920.759 “. Lo anticipa il presidente della Regione Eugenio Giani nel suo consueto post giornaliero.

Meno casi con più tamponi dunque: ieri i nuovi positivi erano 245. Oggi, quindi, si contano 30 nuovi casi in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.410 tamponi (ieri 6.851) e 10.300 test rapidi (ieri 1.707).

In calo anche il tasso di positività, che è uno dei più bassi mai registrati: l’indice è pari all’1,15% (ieri 2,86%), 3,4% sulle prime diagnosi (ieri 7,5%).

In calo anche il tasso giornaliero per 100mila abitanti della Provincia di Grosseto, pari a 5,86 (ieri 8,27), che però rimane sopra la media regionale (5,86),

Qui trovate invece l’aggiornamento in tempo reale in Italia e in tutte le regioni della campagna vaccinale: LINK