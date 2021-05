Campionato Under 15, la formazione della Uisp vola alle fasi nazionali

GROSSETO – Fase 1 del girone Grosseto del campionato nazionale Uisp di pallavolo femminile Under 15 a Sassofortino, con la vittoria della formazione Uisp Grosseto che vola alla fase nazionale. Il concentramento ha visto la partecipazione della società Pallavolo Riotorno, Virtus Maremma Volley e la Uisp comitato territoriale Grosseto. La Uisp Grosseto ha liquidato la squadra di casa Virtus Maremma Volley, battendo le ragazze con un secco 0 a 3 (parziali 16-25, 18-25, 20-25). Poi di fronte Uisp Grosseto e Asd Pallavolo Riotorto. Avanti 2 set a 0 la Pallavolo Riotorto, sono bastate le giuste parole motivazionali del tecnico Federica Parricchi e la grande volontà delle ragazze che, pur stremate, hanno ribaltato la partita e portato a casa la vittoria dopo 2 ore di match (parziali 11-25, 16-25, 25-18, 25-22, 15-6).

Nel pomeriggio la terza partita del girone: la Asd Pallavolo Riotorto ha avuto la meglio della Virtus Maremma, portando a casa la vittoria solo al 5° set con un parziale di 7-15. Il primo set con i parziali 23-25 ha visto avanti la squadra di Riotorto, i successivi due set sono stati vinti dalla squadra di casa con i parziali di 25-19 e 25-21. Il Riotorto si è aggiudicato il quarto set con un parziale di 15-25 per poi terminare con la vittoria di 2 set a 3.

I tecnici delle squadre partecipanti, Simona Mori per la Virtus Maremma Volley, Davide Macchioni per la Pallavolo Riotorto e Federica Parricchi per la Uisp Grosseto, si sono detti soddisfatti delle loro atlete e dell’intensa giornata di gioco.

La Uisp Grosseto under 15 femminile, con le due vittorie, acquisisce il diritto a partecipare alla fase finale del campionato nazionale che si svolgerà a fine giugno a Rimini.