All’assessore Rossi le deleghe ad agricoltura, caccia e pesca

ISOLA DEL GIGLIO – Il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli ha assegnato all’assessore alle attività produttive e turismo Walter Rossi le deleghe ad agricoltura, caccia e pesca che, fino ad oggi, aveva detenuto in prima persona.

“E’ stato un passaggio naturale – afferma il primo cittadino- dopo il lavoro minuzioso e attento che l’assessore Rossi ha svolto anche in questi settori. La sua competenza e conoscenza, ma anche la sua disponibilità nel seguirle in prima persona, mi ha spinto a cedergli tre deleghe che, per il nostro comune, sono importati e delicate”.

Sergio Ortelli ripercorre la strada che ha portato in questi due anni ad assegnare le deleghe a Walter Rossi. “Si è occupato di questi temi – afferma- guidando la cosiddetta ‘cabina di regia dell’agricoltura’ che coinvolge il Comune, gli imprenditori e le forze economiche del territorio in un percorso progettuale che darà un grande contributo all’economia gigliese e che ci permetterà di poter accedere a diversi fondi, agevolati dal fatto di essere stati considerati recentemente dal Ministero area svantaggiata. Questo in un momento in cui si registra una vivacità dei nostri produttori locali, attraverso anche ai corsi di formazione che il Comune ha messo in piedi insieme ad Anci”.

L’assessore Walter Rossi assume il nuovo impegno con entusiasmo. “Quello stesso entusiasmo – afferma- che registro nei nostri imprenditori all’interno delle varie ‘cabine di regia’ che stiamo portando avanti e che ci stanno dando dei risultati lusinghieri. Sono convinto che da questo confronto il Giglio potrà tornare ad essere un’Isola a vocazione agricola come lo è stata nel passato e che rappresenterebbe un importante sostegno al pil locale da affiancare a quello derivante dal turismo”.