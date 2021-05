Vittoria e record del percorso per Checcacci a Dalle Mura a Montepescali

GROSSETO – Michele Checcacci per la squadra di San Martino, si aggiudica la seconda sessione della manifestazione Dalle Mura a Montepescali ad handicap, stabilendo anche il record del percorso con 16’51 che prevede tre giri delle mura, per un totale di 4 chilometri e 827 metri. Il tempo del grossetano è stato successivamente ricalcolato in base all’età e sceso a 15’56.

Al secondo posto Massimo Martellini (Stiacciole) con il tempo di 19’20 ricalcolato in 16’59 e Franco Carbonari (Grancia) che fermava il crono dopo 20’13 poi sceso a 17’32. Proprio quest’ultimo, con Liliana Cretella, per la squadra di Grancia, guida la classifica provvisoria a squadre con il tempo di 29’08, sulla compagine di San Martino, composta da Checcacci-Chilini (29’18) e su quella di Barbanella, Tanganelli-Mazzoli (30’15). Alla singolare manifestazione stanno prendendovi parte una novantina di atleti, comprese le riserve, che sorteggiati a gruppi di quattro persone, hanno composto 19 squadre. Nei prossimi giorni partiranno gli atleti della terza sessione, che copriranno la stessa distanza degli atleti scesi in campo nella seconda. Poi sarà la volta del quarto e ultimo staffettista che sarà impegnato nei 3 chilometri di salita che da Braccagni porta a Montepescali. La somma finale dei tempi realizzati dai quattro componenti delle diciannove squadre, sancirà l’ordine di arrivo finale.

Il Marathon Bike di Grosseto, società organizzatrice dell’evento con Avis, supportato dalla Banca Tema e autocarrozzeria Carcenter di Leonardo Tiribocchi, è impegnato a certificare il tempo di ogni podista, uno ad uno, giorno dopo giorno. Questa la classifica della seconda sessione con i tempi ricalcolati in base all’età: Tanganelli Daniele, Bottegone (17’47), Sebastiano Zuppardo, Pollino ( 17’49), Sergio Mori, Alberino, (18’00), Alessio Bonadonna, Commendone, (18’25), Lorenzo Santagati, Pratini, (18’43), Matteo Fares, Acquisti, (18’55), Andrea Tanganelli, Barbanella, (19’02), Michele Lombardi, Sugherella, (20’10), Gian Luca Cirina, Alberese, (20’44), Matteo Capuano, Casalecci, (21’53), Tiziano Rossi, Principina, ( 23’46), Claudio Bellumori, Istia ( 24’11),e Alberto Mazzi, Casalone, (25’58).