Sei maremmano se dici: “Oh chi sei, il Favi?”

GROSSETO – Alzi la mano chi in Maremma non ha almeno una volta detto o sentito questa espressione?

Ma alzi la mano anche chi sa chi fosse il Favi? Si usa questa espressione verso chi fa un po’ il gradasso, quello che sa dire o fare tutto lui… insomma che, Madonnina, meno male c’è lui, sennò un si saprebbe come fare…

Bene, chi era il Favi lo ha raccontato non molto tempo fa l’amico e collega Gabriele Baldanzi, che sul Tirreno ha ricostruito la storia di Orazio Favi, un self-made-man, direbbero gli americani. Nato in provincia di Arezzo, giunto poi in Maremma, da fontanile comunale diventò un imprenditore di successo. Talmente di successo che la sua storia e persona è diventata un modo di essere e di dire.

Ce ne fossero oggi di Favi!