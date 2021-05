Machetti senza rivali al Trofeo internazionale Csen: suo il gradino più alto del podio

MASSA MARITTIMA – Un’altra medaglia, la più preziosa, per Irene Machetti. L’atleta maremmana ha partecipato al primo Trofeo internazionale CSEN e-Kata di stile, competizione online non in presenza studiata appositamente dall’ente di promozione sportiva per ovviare la situazione pandemica che ha colpito lo sport e per dar modo ad atleti agonisti di non mollare e tenere alta la preparazione psicofisica.

In forza alla Okinawakarate Venturina Terme, Irene è riuscita ancora una volta ad imporsi alle sue avversarie conquistando il gradino più alto del podio; al di là del prestigioso piazzamento questo risultato le servirà come preparazione e importante stimolo per le prossime gare che si svolgeranno in presenza