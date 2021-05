Il Circolo Pattinatori guarda al futuro, Osti: «Con la A2 valorizzeremo i nostri giovani»

GROSSETO – Circolo Pattinatori, il futuro è adesso. L’Edilfox sabato sera ha superato, con un gran secondo tempo, il Roller Scandiano, dando ampio spazio a ben quattro giocatori usciti dal vivaio biancorosso: il portiere Raffaello Ciupi, Alessandro Bardini, Lorenzo Alfieri e Tommaso Giusti, appena quattordicenne.

La società biancorossa presieduta da Stefano Osti, nel settantesimo anno di vita, sta cominciando a raccogliere i frutti del lavoro iniziato dopo la rifondazione del 2008, voluta da alcuni ex giocatori del C.P. Grosseto, con in testa Alberto Colombini, Pierluigi Bonucci e Raffaelle Biancucci. Bardini (ha messo anche a segno la sua prima rete in serie A1) Ciupi (ha sostituito l’influenzato Bruni) e Alfieri, che misero per la prima volta una decina di anni fa, sono reduci dall’entusiasmante promozione in serie A2, dopo aver battuto, in maniera strameritata ma inaspettata alla vigilia della stagione, i veterani del C.P. Alice nella Final Four organizzata ottimamente nel Centro sportivo di via Mercurio.

“Con la squadra di serie A2 – sottolinea il presidente Stefano Osti – avremo una valorizzazione maggiore dei nostri giovani che si potranno esprimere in un campionato più competitivo rispetto ad un torneo di serie B che negli ultimi due anni ha permesso solo di disputare poche partite e sempre con le stesse squadre. Chi dimostrerà di far molto bene in A2 si potrà guadagnare in un prossimo futuro la presenza nei dieci di serie A1”.