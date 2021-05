Casamenti: «Chiavetta non sa più che dire per ravvivare la sua campagna elettorale sotto tono»

ORBETELLO – “Ormai Chiavetta non sa davvero più che dire per ravvivare la sua campagna elettorale sotto tono”, così il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, in corsa per il centrodestra alle prossime elezioni comunali, ribatte al candidato del centrosinistra Mario Chiavetta.

“Ora è passato alla laguna – prosegue Casamenti – facendo finta di dimenticare che nel 2015 era un importante amministratore del Comune di Orbetello. Nel 2015 ci fu il più grande disastro ambientale della storia in laguna e il Comune era, a differenza di ora, il soggetto attuatore.

Un disastro che distrusse la stagione estiva, portò conseguenze negative per anni, che siamo riusciti a far dimenticare con tanta fatica. Una moria di pesci incredibile, un danno economico gigantesco alla Cooperativa dei pescatori che si sono portati dietro per tanti anni, una invasione di moscerini e zanzare, un fetore che circondava tutto il comune, la laguna e il mare che diventarono rossi rovinando la stagione agli operatori del settore di tutto il comune, i turisti che fuggivano, pubblicità negativa a livello nazionale.

L’attuale Amministrazione Comunale, grazie a una importante e fondamentale collaborazione con la regione, che ringraziamo, tradotta in un accordo di laguna, è riuscita, pur nelle grandi difficoltà e preoccupazioni, a garantire cinque anni stabili. Siamo riusciti ad ottenere un importante finanziamento dal Ministero dell’Agricoltura e stiamo lavorando per una soluzione in futuro stabile con Regione coinvolgendo anche lo Stato.

Chiavetta meno parla di laguna e più ci sentiamo tranquilli, cittadini e operatori”, conclude.