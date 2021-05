Amministrazione contro Pd: «Consensi in picchiata, sono un po’ agitati»

MANCIANO – “Degli attacchi del Pd circolo di Manciano non ci stupiamo più, ma l’uscita pubblica del segretario provinciale del Partito democratico Giacomo Termine ci fa un po’ sorridere”. Queste le parole dell’amministrazione comunale di Manciano sull’ultimo attacco a mezzo stampa, in merito alla mancata attuazione del progetto della piattaforma per la gestione degli afflussi alle Cascate del Mulino.

“Siamo consapevoli – spiega la Giunta Morini – che il segretario Termine sia parecchio agitato per la perdita di consensi che sta vivendo in questo periodo, così come tutto il Pd che non riesce a crescere ma solamente a perdere credibilità.

Alle prossime amministrative in Maremma, quando i Comuni sceglieranno altri colori, il popolo dei Dem sarà molto più accomodante e riflessivo e non perderà tempo a sparare a zero sul lavoro altrui.

Dopo aver deciso di non attuare il piano sulle prenotazioni online per accedere alle Cascatelle, in attesa di aprire un tavolo di lavoro insieme alla Regione Toscana, l’amministrazione comunale di Manciano è convinta nell’andare avanti sulla strada della salvaguardia dell’area delle Cascate del Mulino, dal punto di vista ambientale, dell’ordine pubblico e della viabilità.

Stiamo aspettando, a questo punto, una chiamata dall’assessore regionale al Turismo, Leonardo Marras, per farci sapere cosa intenda fare con le nostre Cascatelle e come intenda gestire le presenze, visto, come lui stesso ha affermato, che nell’estate che verrà, la Toscana e la Maremma saranno le mete preferite dai turisti.

Dunque, Termine che ci accusa che abbiamo rovinato la stagione turistica, quando invece il nostro intento era ed è quello di offrire un servizio migliore a visitatori e alle strutture, non collima con quanto affermato da Marras sul boom di vacanzieri che ci aspetta.

Siamo sicuri – conclude l’amministrazione Morini – che il nostro territorio sarà all’altezza delle aspettative di chi verrà in vacanza qui, grazie alla professionalità dei nostri operatori del settore e al nostro territorio ricco di bellezze naturali e di una straordinaria cucina tipica maremmana ricca di prodotti enogastronomici eccellenti”.

“In questo periodo – aggiunge il sindaco di Manciano Mirco Morini – il gruppo di minoranza e il circolo del Pd locale non hanno perso l’occasione di infangare il nostro operato e di distorcere la realtà. È più di un anno che l’assessore al Turismo Valeria Bruni viene attaccata con insulti sul suo operato e anche sulla sua persona, fino alle richieste delle dimissioni, da parte di questi soggetti, venerdì scorso. Per noi questo comportamento è inaccettabile e non solo. Dico a gran voce che il grande lavoro svolto dalla Bruni in questi quattro anni non è mai stato portato avanti da nessuno prima d’ora. Per cui ringrazio pubblicamente Valeria Bruni per essersi dedicata fortemente al suo lavoro, sempre per il bene della comunità e le rinnovo tutta la mia stima e la mia fiducia”.