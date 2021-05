ULTIM’ORA – Incidente sull’Aurelia: auto si ribalta, traffico rallentato. C’è una ferita

ORBETELLO – Aggiornamento ore 21.05: Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 30 anni ricoverata all’ospedale Misericordia di Grosseto.

News ore 19.43: Notizia dell’ultim’ora da Orbetello dove sul’Aurelia, nella carreggiata nord, direzione Grosseto, c’è stato un incidente. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e si è ribaltata.

Dalle prime testimonianza una ragazza che si trovava a bordo è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti. Si raccomanda la massima prudenza per chi dovesse transitare nella zona.

L’incidente è avvenuto poco prima dello svicolo per Orbetello.

(notizia in aggiornamento)