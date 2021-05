Scuola elementare parteciperà al Concorso internazionale città di Scandicci

GROSSETO – Lunedì 24 maggio un segnale di ritorno alla normalità dall’Istituto comprensivo 4: i cori parteciperanno, seppur in streaming, al “10° Concorso Internazionale Città di Scandicci”. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Youtube del concorso stesso.

I tre cori: Coro Maestrale (classi terze). Coro Sei quarti (classi quarte), Coro dei Gionaudi (classi quinte), ma divisi in sei gruppi da 60 bambini, si esibiranno durante la mattinata seguendo scrupolosamente le attuali normative Covid 19. I cori presenteranno un repertorio completamente originale scritto per queste classi dal maestro Alberto Solari che accompagnerà i cori al pianoforte nel giardino antistante la primaria di via Einaudi.

«Questo evento – precisa la scuola – è il risultato di un lavoro quotidiano che Solari ha svolto con le classi della scuola primaria e che, nonostante le difficoltà del momento e il rispetto del protocollo Covid 19, è riuscito a coinvolgere i ragazzi in questa impresa. La scuola primaria dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 è stata scelta per aderire al D. M. 8/11, progetto a livello nazionale per la pratica strumentale e vocale voluta dal Ministero della pubblica istruzione».

Il Concorso internazionale città di Scandicci, giunto quest’anno alla decima edizione, vanta in questa occasione partecipanti da tutte le realtà musicali didattiche nazionali come licei musicali, scuole ad indirizzo musicale, scuole primarie e secondarie ma anche gruppi musicali internazionali».

La partecipazione prevedeva una quota d’iscrizione, parte della quale verrà donata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.