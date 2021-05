L’Atlante sceglie Baluardi al timone della formazione under 19

GROSSETO – Terminato il campionato nazionale di serie “B” di calcio a 5, l’Atlante Grosseto, dopo aver riconfermato all’unanimità il tecnico piombinese Alessandro Izzo per la prossima stagione agonistica, decide che Federico Baluardi sarà per la prossima stagione, il nuovo allenatore della formazione dell’Under 19. Naturalmente Baluardi, che ha disputato oltre cento partite con la maglia biancorossa dell’Atlante, continuerà anche a giocare con la squadra maggiore impegnata nel campionato di serie “B”.

Nel frattempo la società è in piena attività e sta visionando alcuni giocatori stranieri da portare a Grosseto per poter allestire una formazione in grado di cercare di arrivare quantomeno ai playoff, oltre ad aver confermato per la prossima stagione lo spagnolo Mateo che molto bene ha fatto nello scorso campionato.