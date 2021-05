FOLLONICA – Tanti bambini e una grande voglia di giocare, provare discipline sportive diverse, come una partita di calcetto, due tiri a tennis o semplicemente mangiando un gelato all’ombra è stato il sottofondo del taglio del nastro della giornata di inaugurazione della pista dei pini.

Questa mattina erano presenti alla cerimonia di inaugurazione Andrea Benini, sindaco di Follonica; Sergio Perugini, presidente Uisp provinciale; Elisabetta Iacomelli, vice presidente pallavolo Follonica; Simone Mugnaini, New Volley Venturina, Piombino, San Vincenzo e Massimo Ceccanti, presidente pallavolo San Vincenzo e Antonino Vella, presidente pallamano Follonica.

«È sempre un piacere – sono state le parole del presidente Uisp provinciale, Sergio Perugini – vedere rinasce degli impianti sportivi ed è bello osservare in questa mattinata tanti bambini che si cimentano nelle varie discipline».

«Vorrei ringraziare il gestore Andrea Cillerai che, con tante difficoltà, da qualche anno gestisce questo luogo così prezioso per la nostra città – ha detto il sindaco durante il taglio del nastro -. La sua scelta del passaggio da pista di pattinaggio a campo di calcetto, credo sia stata anche sofferta e speriamo possa essere temporanea. Come cittadino, anziché sindaco, ammetto che per me è stato un po’ un colpo al cuore perché questo luogo parla di una storia importante della città e proprio per non perdere questa memoria abbiamo intitolato questo luogo alcuni anni fa a Elvio Ticciati, il padre fondatore dell’hockey Follonica».

La pista dei pini nelle ultime settimane è balzata alle cronache perché da molti considerato un luogo storico dove è nato l’importante movimento sportivo dell’hockey follonichese e non a tutti è piaciuta la scelta del gestore di rivestire la pavimentazione. Stamattina è stata aggiunta una seconda targa commemorativa in memoria di Elvio a completamento della prima, che rimane al suo posto.

E senza voler tradire il passato inizia quindi una nuova era per la neo rivestita pista con un manto in erba sintetica, che è pronta a ripartire con i tornei e i campionati di calcio a 5, ma anche con altri sport come pallavolo e pallamano e i summer school camp, i campi estivi che prevedono attività sportive e ricreative per i bambini.