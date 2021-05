ARCILLE – È in attesa di essere trasferito a Firenze un motociclista di 49 anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto ad Arcille, in località Voltina, nel comune di Campagnatico, poco dopo le 18.

L’uomo è stato trasferito al Misericordia di Grosseto in codice tre ma è in attesa di essere trasferito a Firenze al CTO.

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.