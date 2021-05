TIRLI – 3-400 persone sono arrivate in Maremma, tra ieri sera e oggi, per partecipare ad un rave party nei boschi di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Sembra che la festa sia stata organizzata tramite il passaparola su chat whatsapp e telegram, e in molti siano partiti anche dal nord Italia.

Le prime segnalazioni ai carabinieri sono giunte ieri sera: un traffico anomalo, di camper e auto, per quelle zone. Molte auto sono state parcheggiate al limitare del bosco e poi la gente ha proseguito a piedi.

I carabinieri hanno monitorato la situazione per tutta la notte e per la giornata di oggi, attenti a che non avvenissero incidenti.

Questa mattina, in tutti gli snodi di deflusso delle auto, sono state piazzate pattuglie di carabinieri da Grosseto e Follonica, così da monitorare la situazione e identificare gli occupanti e il maggior numero di persone possibile, anche per eventuali successive indagini.