Dalla dieta all’impresa: Olaf perde 35 chili e corre 100 chilometri in un giorno

FOLLONICA – Si potrebbe chiamare il Forest Gump della Maremma, Olaf Peruzzi che nella giornata di ieri ha fatto una “corsetta” lunga 100 chilometri e con 1.528 metri di dislivello in 15 ore.

Con partenza da Massa Marittima il 44enne, agente di commercio e osservatore di calcio per la Fiorentina, ha percorso le province Grosseto e Siena, passando da Montieri, Chiusdino, Palazzotto, San Galgano, Monticiano, Torniella, Sassofortino, Roccatederighi, Meleta, Gabellino e Prata fino a tornare a Massa ieri sera alle 20 dove oltre 80 amici l’attendevano alla linea di meta dopo quest’impresa incredibile.

Ma come è nata l’idea di volere correre per 100 chilometri su un percorso così difficile e collinare?

«Lo scorso anno – spiega Olaf – pesavo 110 chili e per dimagrire ho iniziato a correre, all’inizio solo per 15 minuti, ma poi diventavano sempre di più e alla fine riuscivo a correre anche quattro o cinque ore. Da lì era nata l’idea di partecipare alla corsa Firenze – Faenza, la storica 100 km del Passatore. Però dovevo dimagrire almeno 35 chili».

Olaf in 340 giorni è riuscito a centrare il suo obiettivo, oggi pesa 75 chili e in un anno ha corso oltre 4mila chilometri da solo. Insomma era pronto per il suo grande obiettivo, ma purtroppo l’edizione 2021 della 100 km del Passatore è stata rimandata. Così ha deciso di correrla lo stesso ed è partito da Massa Marittima in solitaria il giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la gara.

Al suo fianco per tutto il giorno l’amico Giacomo Paradisi in bicicletta, che ogni cinque chilometri l’ha fornito di viveri e continui incoraggiamenti. Anche un nutrito fan club l’ha sostenuto da remoto attraverso le dirette sui social media del Follonica Sporting Club che ha sponsorizzato e seguito l’impresa.

Cosa ha vinto? «È stata una grande sfida e ho chiuso un cerchio, ma il premio più bello sono stati tutti i miei amici che mi aspettavano entusiasti al traguardo in piazza del duomo ieri sera».