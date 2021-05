Coronavirus, in Maremma 16 nuovi casi: 15 sono a Grosseto. Un ricovero in meno in ospedale

GROSSETO – Ci sono 16 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Tra questi 15 sono nel capoluogo, uno a Roccastrada. Dalle 14 di sabato alle 14 di domenica 23 maggio sono stati effettuati 449 tamponi.

Le persone positive in carico sono 504. Si registrano 14 guarigioni e nessun decesso. Un ricovero in meno all’ospedale Misericordia, 24 pazienti; sempre nove le persone in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 83 Provincia di Arezzo 30 Provincia di Siena 37 Provincia di Grosseto 16 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 4 12 2 12 0 0 Grosseto 3 – 4 6 3 0 Siena 17 3 14 3 – 0 Totale Asl 24 15 20 21 3 0

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 15maggio Domenica 16maggio Lunedì 17maggio Martedì 18 mag Mercoledì 19maggio Giovedì 20maggio Venerdì 21maggio Sabato 22 mag Domenia 23 mag Arezzo 65 69 50 17 72 44 34 44 30 Siena 35 32 24 17 29 20 30 25 37 Grosseto 21 30 6 16 19 52 11 22 16 Totale Asl Tse 121 133 80 50 120 116 75 91 83

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Grosseto 15 Roccastrada 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 52 TI San Donato Arezzo 11 Degenza Covid Misericordia Grosseto 24 TI Misericordia Grosseto 9

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1289 Provincia di Siena 1102 Provincia di Grosseto 449

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1089 Provincia di Siena 638 Provincia di Grosseto 504

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 882 Provincia di Siena 566 Provincia di Grosseto 429

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3070 Provincia di Siena 1905 Provincia di Grosseto 1467

Guariti Provincia di Arezzo 47 Provincia di Siena 39 Provincia di Grosseto 14