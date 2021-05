Coronavirus, in Italia 72 morti: è il dato più basso del 2021. I nuovi casi sono 3.995

GROSSETO – In Italia domenica 23 maggio ci sono 3.995 nuovi casi di Coronavirus. E’ un dato in calo rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 4.717. Dall’inizio dell’epidemia almeno im 4.192.183 hanno contratto il Covid.

I tamponi effettuati sono 179.391 rispetto ai 286.603 di ieri. Il tasso di positività sale quindi all’2,2 per cento rispetto all’1,6% di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 281.092.

I morti sono invece 72, ieri erano stati 125: è il dato più basso del 2021. I dimessi o guariti dalla malattia sono 6.583, per un totale di 3.785.866 dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

Buone indicazioni dagli ospedali. Sono 9.161 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 327 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.410, 20 in meno di ieri.