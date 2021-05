Coronavirus, due giorni di scuole chiuse: «Attività sospese in tutti i plessi»

CASTIGLIONE – Due giorni di scuole chiuse a Castiglione della Pescaia. Ne dà notizia l’assessore Susanna Lorenzini.

“Il ️dirigente scolastico – scrive l’assessore su Facebook – d’intesa con l’amministrazione comunale, in ottemperanza dei protocolli di sicurezza per il rispetto delle norme Covid, per tutelare al massimo la popolazione scolastica, in via precauzionale ha deliberato la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutti i plessi del comune, nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 maggio.