Calendario riformulato, quattro gare a distanza ravvicinata per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Troppi recuperi accumulati in serie D a causa del Covid 19 e la Lega nazionale Dilettanti ha rimesso mano ai calendari dei gironi A, E, F e I. Fine stagione ridisegnata anche per l’Us Follonica Gavorrano, militante nel gruppo E in cui occupa il quarto posto, con trenta gare già disputate, assieme al San Donato Tavarnelle.In programma, quattro partite incastrate fra il 2 e il 13 giugno, per un finale di stagione che si preannuncia impegnativo e caldo in tutti i sensi.

Questo il comunicato sul sito della Lnd: “Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi A, E, F e I: Il Dipartimento Interregionale ha riformulato i calendari dei gironi A, E, F e I ed il programma dei recuperi del 23, 26, 30 maggio, 2, 6 e 9 giugno…. La 14esima di ritorno dell’E viene posticipata dal 23 maggio al 2 giugno, la 15esima, 16esima e 17esima si giocano il 6, 9 e 13 giugno”.

Gli ultimi impegni del Follonica Gavorrano:

2 giugno – 14esima giornata: Follonica Gavorrano-Tiferno Lerchi

6 giugno – 15esima giornata: Grassina-Follonica Gavorrano

9 giugno – 16esima giornata: Follonica Gavorrano-Montespaccato

13 giugno – 17esima giornata: Cannara-Follonica Gavorrano