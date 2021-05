Vittoria in azzurro per Halit Eryilmaz, ottima prova contro la rappresentativa ungherese

GROSSETO – Anche il grossetano Halit Eryilmaz nella vittoria dell’Italia contro l’Ungheria per 7-2. L’atleta della Fight Gym è stato impegnato a Gorizia nel confronto della rappresentativa azzurra contro quella ungherese. Più che valida la prova di Eryilmaz nei kg. 56, allenato da Raffaele D’Amico che dopo aver dominato su Gabor Virban nelle prime due riprese, ha visto interrompere il match dal medico all’inizio della terza. Il presidente della Fight Gym Grosseto Amedeo Raffi si compiace per la crescita di questo atleta arrivato in palestra nove anni fa da bambino e maturato nella grande famiglia della società da lui rappresentata.

Continua anche la preparazione di Halit presso il Centro Federale di Assisi agli ordini dei tecnici federali responsabili della squadra Nazionale Under 22, Eugenio Agnuzzi e Giuseppe Foglia, che prossimamente dovrebbero sciogliere le loro riserve sui facente parte la squadra che rappresenterà l’Italia agli Europei Under 22 che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi dal 15 al 25 giugno.