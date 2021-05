Visita speciale per le ragazze della Pallavolo Grosseto: al lavoro con coach Ingratta

GROSSETO – Lunedì prossimo un gradito ospite in casa della Pallavolo Grosseto, ovvero il responsabile del settore Giovanile e allenatore serie B1 e Under 19 Igor Volley Novara Matteo Ingratta.

Matteo guiderà un allenamento della prima squadra di Serie C Luca Consani insieme al grossetano Stefano Spina per osservare le giovani atlete e contribuire alla loro crescita sportiva, per una imperdibile quanto preziosa esperienza.