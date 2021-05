Trovare clienti attraverso l’utilizzo di strategie web

La pubblicità è l’anima del commercio, lo sanno tutti i titolari di un business. Tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia, sono mutati anche i metodi per comunicare e quindi per attrarre nuovi clienti. Infatti, il web è un mare magnum di informazioni ed opportunità per farsi conoscere ed affermarsi, tuttavia è bene comprenderne l’utilizzo ottimale al fine di raggiungere lo scopo prefissato e trovare clienti per il proprio business.

Ricerche sul web

Una delle prime attività che fanno le persone per cercare un esercizio commerciale oppure un professionista per un servizio, è “googlare” ciò che gli serve. Spesso, bastano i primi risultati per permettere all’utente di trovare ciò che cerca. Proprio per questo, è fondamentale avere una buona presenza web ed offrire risultati pertinenti alle keywords ricercate, in funzione degli algoritmi utilizzati maggiormente da Google. In genere, vengono penalizzate le pagine web piene di annunci, contenuti copiati, di scarsa qualità, formattati male, troppo lunghi o troppo corti. Proprio per questo motivo, è fondamentale avvalersi di una figura SEO Expert, in grado di ottimizzare la presenza sui motori di ricerca.

Preventivi online

Trovare clienti con i preventivi online è molto facile, perché permette ai potenziali clienti di conoscere in anticipo i prezzi relativi ad un determinato servizio ed a confrontarli con quelli di altri professionisti. Infatti, molte persone preferiscono avere delle informazioni prima di richiedere un qualsiasi servizio, altrimenti sono spinti a rivolgersi al loro esercente di fiducia, evitando di tentare nuove strade. Invece, un prezzo conveniente, conosciuto in anticipo da un potenziale cliente, è un’ottima pubblicità. Per questo, è fondamentale predisporre sul proprio sito web un tool capace di generare un preventivo, in maniera automatica, o restituito via mail dopo qualche giorno al cliente dopo un’analisi della richiesta effettuata da personale competente. Oppure poter offrire questa possibilità attraverso l’utilizzo di specifiche piattaforme che consentono di registrare il proprio servizio così da poterlo offrire ed arrivare ad un pubblico più ampio di potenziali clienti.

Social network

Gli users dei social network sono ormai utilizzati da milioni di persone e sono un mezzo ideale per trovare clienti potenziali. Inoltre, ogni social network è frequentato maggiormente da utenti di una determinata fascia d’età, il che rende più facile destinare la propria pubblicità ad un target preciso. Pertanto, è fondamentale individuare a chi ci si vuole rivolgere prima di implementare la strategia di comunicazione. Ad esempio, per un ristorante, la scelta più ovvia potrebbe essere un post sponsorizzato su Facebook, social che in genere i più grandi utilizzano per conoscere menu, leggere recensioni dei clienti e vedere foto dei piatti. Per uno small business di giovani, o piccoli brand di moda, potrebbe essere una strada più proficua, invece, quella di Tik Tok, il social rivolto ai giovanissimi.

Posta elettronica

Inviare messaggi pubblicitari tramite e-mail potrebbe essere una strategia giusta per trovare clienti per la propria attività. Tuttavia, è fondamentale rendere attrattivo il testo della mail, in quanto molte persone tendono a cestinare i messaggi fastidiosi che potrebbero essere individuati come spam. Altrettanto importante è l’oggetto, che deve spingere l’utente ad aprire il messaggio prima di spostarlo nel cestino. Ma quale deve essere il contenuto di una mail pubblicitaria? Solitamente, non basta un semplice testo, ma è meglio offrire un benefit come ad esempio un codice sconto da utilizzare sul sito web.