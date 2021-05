Spettacolo al Torneo Primavera, goleade a due cifre e Torrini a valanga

GROSSETO – Prosegue la fase a gironi del torneo Primavera del calcio a 5 Uisp, con i vari raggruppamenti che stanno pian piano definendo le graduatorie in vista della fase ad eliminazione diretta.

Nel gruppo A Muppet e Crystal Palace si contenderanno la prima posizione nello scontro diretto dell’ultima giornata, dopo essersi imposte abbastanza agevolmente nelle gare di questo turno. Il team di Matteo Ceri, con Briaschi e Gelso particolarmente ispirati, batte 13 a 4 il Frantoio di Baccinello (Mazzuca 3), mentre i ragazzi di Ribolla, trascinati da un super Landi la spuntano 13 a 6 contro il Cassai Gomme, in cui Bambagioni riesce comunque a mettersi in luce.

Nel girone B vento in poppa per l’Atletico Barbiere che guida in solitario dopo l’11 a 5 contro l’Endurance Team (Ciacci 4): decisiva la nuova coppia gol formata da Montagnani e Genny di Sauro. Si rilancia il Vets Futsal, che ha la meglio 7 a 4 sull’Istia Longobarda, a cui non bastano gli affiatati Passalacqua e Bani: la doppietta di Ginanneschi spiana la strada ai gialloneri, autori di un’ottima prova corale.

Nel gruppo C il Boca Juniors di un eccellente Posa mette i brividi al Bascalia, che però si affida a Eftodi e Demerji per mantenere la leadership grazie al 6 a 4 finale. Sale prepotentemente al secondo posto l’Angolo Pratiche di Coen, con il torrenziale 15 a 3 sul Professione Casa in cui Foglia, Burioni e Niccolaini entrano a più riprese nel tabellino marcatori.

Nel girone D grande impresa del Pinco Pallino che supera in rimonta 7 a 5 il Barbagianni Carrozzeria Tirrena prendendo la testa della classifica: Pietrych e Hasnaoui firmano il parizale iniziale a favore del Barbagianni, Vichi però tiene in gara i suoi che completano il sorpasso con il tris dello scatenato Fiori. Nell’altra gara, ci pensa Nicotini a timbrare il primo successo dello Sbratta Praga, con un tennistico 6 a 3 sul roda Beer.

Nel gruppo E la Tpt Pavimenti di Torrini veleggia a punteggio pieno dopo lo spumeggiante 21 a 1 contro i Wild Boars: Trotta e Setelia vanno in gol a ripetizione mantenendo la propria squadra in quota. Riscatto Lokomotiv Grosseto nell’altra gara, con i ragazzi di Corridori che si impongono per 9 a 7 su Il Cappellaio Matto riaprendo i giochi per la seconda piazza: Tonini e Ricci si ergono a grandi protagonisti del match.