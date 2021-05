L’almanacco del Giunco: il 22 maggio i fratelli Wright brevettano l’aeroplano e l’aborto è legale

GROSSETO – Sabato 22 maggio, santa Rita da Cascia vedova, Giornata mondiale della biodiversità, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.39. Accadeva oggi:

1176 – Degli Hashshashin (Assassini) tentano di uccidere Saladino nei pressi di Aleppo.

1377 – Papa Gregorio XI pubblica cinque bolle papali denunciando le dottrine del teologo inglese John Wycliffe.

1455 – Guerra delle due rose: Battaglia di St Albans – Riccardo, duca di York sconfigge e cattura re Enrico VI d’Inghilterra.

1762 – Svezia e Prussia firmano il Trattato di Amburgo.

1807 – Prove sufficienti vengono presentate davanti ad un tribunale per incriminare di tradimento il vicepresidente degli Stati Uniti Aaron Burr.

1819 – La SS Savannah salpa dal porto di Savannah (Georgia) per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l’Oceano Atlantico. La nave arriverà a Liverpool il 20 giugno.

1840 – Viene ufficialmente abolito il trasporto dei detenuti britannici nella colonia penale del Nuovo Galles del Sud.

1848 – In Martinica viene abolita ufficialmente la schiavitù.

1856 – Bastonatura di Charles Sumner. Il deputato Preston Smith Brooks della Carolina del Sud ferisce gravemente il senatore Charles Sumner nell’atrio del Senato statunitense, a causa di un discorso in cui Sumner aveva attaccato i sudisti che avevano simpatizzato con le violenze pro-schiavitù avvenute in Kansas (Bleeding Kansas). Sumner non fu in grado di riprendere il suo posto per tre anni, mentre si riprendeva dall’aggressione. Brooks divenne un eroe in tutto il Sud, mentre Sumner venne additato a martire dal Nord.

1863 – Guerra di secessione americana: Assedio di Port Hudson – le forze dell’Unione iniziano l’assedio a Port Hudson (Louisiana), controllata dai Confederati.

1872 – Il presidente Ulysses S. Grant converte in legge l’Atto di amnistia del 1872, che restituisce i pieni diritti civili a tutti (meno circa 500) i simpatizzanti degli Stati Confederati d’America.

1906 – I Fratelli Wright brevettano il loro aeroplano.

1915

– Cinque treni si scontrano in Scozia, provocando 227 morti e 246 feriti;

– Il picco Lassen scoppia con una forza inaudita; è l’unica montagna a saltare in aria oltre il Monte Sant’Elena negli Stati Uniti durante il XX secolo.

1922 – Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier’s.

1937 – Comincia la costruzione a Roma dell’Eur 42, per celebrare nel 1942 il ventennale della Marcia su Roma.

1939 – Germania e Italia firmano il Patto d’Acciaio.

1942 – Il Messico prende parte alla Seconda guerra mondiale a fianco degli Alleati.

1947 – Guerra Fredda: Nel tentativo di combattere la diffusione del comunismo, il Presidente Harry S. Truman converte in legge un decreto che verrà chiamato la Dottrina Truman. Il decreto garantì 400 milioni di dollari in aiuti militari ed economici a Turchia e Grecia.

1954 – Viene firmata l’Unione nordica dei passaporti tra Danimarca, Fær Øer, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda.

1960 – Un terremoto colpisce il Cile meridionale. Si tratta del più forte terremoto mai registrato, conosciuto anche come Grande Terremoto Cileno.

1963 – Il Milan diventa campione d’Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. È anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo.

1967

– I grandi magazzini Innovation, nel centro di Bruxelles (Belgio) vanno in fiamme. Si tratta del più devastante incendio della storia del Belgio, che provocherà 323 tra morti e scomparsi e 150 feriti;

– Il presidente egiziano Nasser annuncia la chiusura dello Stretto di Tiran.

1968 – Il sottomarino nucleare USS Scorpion affonda con 99 uomini di equipaggio, 600 km a sud-ovest delle Azzorre.

1969 – Il modulo lunare dell’Apollo 10 vola a 15.400 m dalla superficie della Luna.

1972 – Ceylon adotta una nuova costituzione, cambiando il suo nome in Sri Lanka e unendosi al Commonwealth.

1978 – Italia: è approvata la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78) sull’aborto.

1980 – Namco rilascia l’influente videogioco arcade Pac-Man.

1987 – In Nuova Zelanda prende il via la prima edizione della Coppa del mondo di rugby.

1990

– Unificazione dello Yemen

– Microsoft rilascia Windows 3.0

1996 – A Roma la F.C. Juventus vince la sua seconda Champions League contro l’Ajax.

1998 – In Irlanda del Nord, protestanti e cattolici approvano un accordo di pace.

2004

– Sonia Gandhi, vincitrice delle elezioni indiane con il Partito del Congresso, rinuncia all’incarico di primo ministro a favore di Manmohan Singh, perché osteggiata dagli estremisti indù in quanto “straniera”;

– Felipe, principe delle Asturie, sposa Letizia Ortiz.

2010

– a Madrid l’Inter vince la Champions League battendo 2-0 il Bayern Monaco. Avendo conquistato anche la Coppa Italia (in data 5 maggio) e lo scudetto (in data 16 maggio), diventa la prima squadra italiana a centrare il Triplete;

– Con l’episodio delle “pizze di Laszlo” si ha il primo scambio commerciale documentato tramite Bitcoin, con conseguente formazione del primo storico prezzo di una criptovaluta.

2014

– Elezioni europee del 2014;

– Colpo di Stato in Thailandia, il 19esimo tentato nel Paese dopo l’istituzione della monarchia costituzionale nel 1932.

2017

A Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi.

