FOLLONICA – Grande soddisfazione e una giornata di festa per il Follonica Sporting Club che sabato ha presentato la prima squadra del club che si sfiderà sui campi di tutta la penisola durante la prossima stagione agonistica alla ricerca del grande sogno: approdare in serie B.

All’impianto sportivo in via Edilizia di Follonica, dove si trova la sede del club, soci e giocatori hanno partecipato con entusiasmo alla presentazione della squadra. Anche il sindaco Andrea Benini è intervenuto a salutare la squadra e augurare buona fortuna per questa nuova avventura e ha ricordato che anche lui negli ultimi mesi si è avvicinato allo sport del padel.

«Speriamo quest’anno di fare un buon campionato perché il nostro sogno è di approdare in serie B – ha detto Rossano Fanelli, vicepresidente dell’Asd Follonica Sporting Club -. Abbiamo rafforzato la squadra con degli acquisti importanti compresi tre giocatori con il passaporto itali-argentino di cui uno è il numero 100 del mondo e milita nel World Padel Tour, il campionato più importante a livello internazionale».

La prima fase a gironi del campionato di serie C si disputerà già questa domenica, 23 maggio, quando la squadra del Follonica Sporting Club incontrerà il Padel Valletta di Cambiasso (Liguria) sui campi di casa. Le altre date del campionato si svolgeranno il 30 maggio in trasferta a Forlì contro il Padel Town, il 6 giugno in casa contro Padel Imperia, il 13 giugno in trasferta contro Faenza Padel e il 20 giugno in casa contro Padel Colombo Genova. I

Play Off sono invece in programma per il 19 settembre a cui seguiranno le finali il 26 settembre.

Ecco chi sono gli atleti della prima squadra del club follonichese; una rosa di nomi ad alto livello che parteciperanno al campionato nazionale di serie C:

Christian Calneggia, argentino, vive a Pamplona (Spagna), miglior ranking 16 Wpt World Padel Tour, attuale classifica Fit 1/1. Sarà lui il capitano della squadra.

Nicolas Suescun, argentino, vive a Madrid (Spagna), attuale ranking 77 Wpt World Padel Tour, attuale classifica Fit 1/1

Max Mussano, argentino, vive a Fuerteventura (Spagna); è la sua prima partecipazione al campionato italiano di serie C Rossano Fanelli, istruttore Fit 2° livello classifica Fit 2/4 e prossimo maestro nazionale

Jacopo Bizzi, classifica Fit 2/3

Alessandro Baldini, classifica Fit 2/4

Marco Lepri, classifica Fit 3/1

Marco Bolognesi, classifica Fit 3/2

Chiara Martelli, istruttrice Fit di 1° livello, classifica Fit 2/3

Elisa Gentilini, Under 18, classifica Fit 3/1 giocatrice della nazionale giovanile e già partecipante ai campionati del mondo di Spagna del 2019 di Castellon de la Plana

Paola Madiai classifica FIT 2/3

Fulvia Sangiorgi vive a Fuerteventura, è la sua prima partecipazione al campionato italiano di serie C

Ecco chi sono invece gli atleti delle squadre B e C che parteciperanno al campionato di serie D:

Squadra B

Federico Nardelli (4.1), Nicola Bondani (4.2), Marco Pierro (4.1), Francesco Dufour (2.3), Francesco De Simoni (3.4), Dario Morelli (4.1), Enrico Corbinelli (3.4), Marco Pezzali (4.1); Silvia Trassinelli (2.3), Maria Letizia Boschi (2.3)

Squadra C

Nicola Barlucchi (4.nc), Andrea Bartoletti (4.nc), Filippo Bonsanti (4.2), Francesco Chechi (4.nc), Marco Vermigli (4.nc), Fausto Sabatini (4.nc), Matteo Baregi (3.3), Cesare Rosati (4.nc), Matteo Venuti (4.nc), Davide Cellini (4.nc), Gianni Enrico Franceschini (4.1), Daniele Marini (4.nc);

Claudia Neri (4.1), Fiammetta Biagiarelli (4.1), Cristiana Collina (4.nc), Roberta Tascini (4.3), Flavia Gori (4.nc)

Non solo agonisti, ma il Follonica Sporting Club ospita anche molte squadre amatoriali proprio per dare spazio agli sportivi di tutte le categorie. Sono infatti sei le squadre follonichesi che nella scorsa stagione hanno partecipato al campionato Fit amatoriale. Il circuito Tpra viene gestito dalla socia Giulia D’Alessandro in qualità di delegata Fit per la provincia di Grosseto e Livorno sud per un totale di 13 squadre che si sono presentate sui campi da padel di tutto il litorale toscano. Infatti una particolare attenzione va a questo circuito della Fit che ha portato sui campi da padel tantissimi giocatori amatoriali.

Il Follonica Sporting Club è orgoglioso dei propri soci che si sono messi in gioco e vuole ringraziare i capitani e le capitane dei vari team: per il Maya Team, Donatella Pepi; per Padel Friends, Diego Radi; per Padellante, Roberto Nacci; per Padel e Basta, Cinzia Bolioli, per Fsc Aviva, Massimiliano Giannotti e per Maremma Padellata, Federico Nardelli.