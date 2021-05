Doppietta di Campo, la Primavera del Grifone superata dal Livorno

GROSSETO – Una Primavera in crescita esce sconfitta 2-0 dal rettangolo di gioco del Livorno, nella quindicesima giornata di campionato. Gara difficile sulla carta e sul campo, con i diciottenni del Grosseto trafitti nel giro di neanche dieci minuti dalla doppietta di Campo ma bravi a provarci fino in fondo. Inizio di partita vivace, con gli ospiti che protestano per un tocco di mano in area dei rivali con Simi involato a rete, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al quarto d’ora scontro di gioco fra Columbu e un avversario, con il grossetano che ha la peggio e incassa una botta in testa: partita finita per lui. Unionisti al tiro con prima con Consonni su punizione e poi con Francavilla, ma il risultato non cambia. Al 36’ vantaggio dei padroni di casa con Campo, che sorprende la difesa avversaria con un gol di rapina, per poi raddoppiare poco prima del riposo sempre su palla attiva.

Ripresa con il Livorno che preferisce gestire la gara senza rischiare. Due chance per Rotondo al 10’ e al 20’, ma i suoi rasoterra non sorprendono Paci. Parati due tentativi di Francavilla, che si mette ancora in evidenza con giocate individuali. I labronici si rivedono in area con Pecchia al 35’ e al 39’ con due calci piazzati ma prima Salvadori e poi Brunetti ci mettono una pezza.

“Sono contento di quanto abbiamo espresso – ha commentato mister Pieri – direi che siamo più avanti rispetto alla settimana scorsa e dobbiamo continuare così”.

LIVORNO: Paci, Cesaretti, Bertelli, Stringara, Salvadori, Guglielmi, Murati, Pulina, Poli, Campo, Irace. A disposizione: Santalucia, Baldacci, Cartano, Cannarsa D., Boghean, Dallai, Natali, Pecchia, Scarfi, Rotunno, Sinani. All. Cannarsa J.

GROSSETO: Brunetti, Tiberi (30’ st Salvadori), Mema, Consonni (18’ st Ottaviani), Fregoli, Simi, Gafà (18’ st Sarno), Marraccini (30’ st Filippi), Francavilla, Perrella, Columbu (15’ Rotondo). A disposizione: Comparini, Cerulli, Lucattini, Franceschini. All. Pieri.

ARBITRO: Labruna di Pontedera; assistenti La Veneziana di Viareggio e Ferretti di Pistoia.

MARCATORI: 36’ e 43’ Campo.

NOTE: ammoniti Gafà, Perrella, Poli, Stringara.