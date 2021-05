Coronavirus in Italia: 4.717 nuovi casi e 125 morti. Continuano a calare i ricoveri

GROSSETO – Sono 4.717 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 5.218). Sale a 4.188.190 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 125 (ieri 218), per un totale di 125.153 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 12.633 (ieri +12.695), complessivamente 3.779.293.

Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 283.744, pari a -8.044 rispetto a ieri (-7.698 il giorno prima). Gli attuali positivi totali restano sotto quota 300mila.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 286.603 (ieri 269.744). Con l’1,6% delle ultime 24 ore il tasso di positività – rapporto casi-tamponi – è al livello minimo del 2021 (ieri 1,9).

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 64 (ieri 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore.