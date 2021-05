Atletica Grosseto, Bigazzi e Monaci protagonisti con un nuovo personale e il pass per gli italiani

GROSSETO – Sempre più in forma i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema, ancora protagonisti in questa prima parte di stagione e stavolta al meeting di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Sulla pedana del martello arriva un nuovo progresso del 18enne Lorenzo Bigazzi che migliora il record personale di oltre un metro con la misura di 61.79. Il lanciatore grossetano, che quest’anno indossa la maglia della Libertas Livorno, continua a crescere sotto la guida del tecnico Francesco Angius. Un risultato ottenuto in condizioni meteo tutt’altro che ideali, tra freddo e pioggia, e che quindi fa ben sperare per i prossimi appuntamenti: soprattutto per i campionati italiani juniores, in programma proprio a Grosseto (11-13 giugno), che nella scorsa stagione l’hanno visto conquistare un brillante quinto posto.

Applausi anche per Romeo Monaci nei 110 ostacoli. All’esordio sulla distanza il 16enne biancorosso corre in 15″43 e nonostante il vento contrario di -1.6 riesce subito a timbrare il minimo di qualificazione alla rassegna tricolore under 18 che si svolgerà a Rieti nel mese di luglio. Sarà la seconda presenza in una manifestazione nazionale per l’allievo di Alessandro Moroni, già in pista durante l’inverno ai campionati indoor di Ancona. Poi vince la gara anche nel getto del peso con 12.68. Nel salto in lungo Daniele Bardelli atterra a 5.67 con troppo vento a favore (+3.6) ma anche a 5.60 regolare (+0.3) che rappresenta il primato personale, mentre nel triplo 10.32 di Chiara Capecchi. Sui 400 ostacoli 1’04″01 per Tommaso Bologni e 1’05″94 di Luca Germelli. In azione a Cecina gli specialisti della marcia, impegnati nei 3000 metri. Tra gli under 16 si migliora Matteo Pifferi in 15’31″24 davanti a Filippo Gorelli che chiude in 16’07″39. Al femminile 19’13″71 per Arianna Cipriani.