“Versi Biodiversi”, scuola maremmana vince il primo premio del concorso regionale

MONTEROTONDO MARITTIMO – La classe seconda A della scuola media di Monterotondo Marittimo ha vinto il primo premio in Toscana del concorso “Versi Biodiversi”, rivolto agli istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale della Toscana. La scuola vincitrice è stata proclamata durante la videoconferenza dal titolo “Che film l’agrobiodiversità”, organizzata il 20 maggio, in occasione della Giornata Nazionale della biodiversità.

“Complimenti agli studenti della seconda A, per essersi distinti in una competizione regionale vincendo il primo premio – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – è la dimostrazione che le nostre scuole non hanno nulla da invidiare a quelle delle grandi città, in termini di offerta didattica e di opportunità che riescono a garantire ai nostri giovani. Congratulazioni a tutta la seconda A, alle insegnanti Elisa Toninelli e Carlotta Pancini e alla dirigente scolastica.”