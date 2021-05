Vaccinazione di massa al Giglio e Giannutri, Marras: «Una grande spinta per il turismo»

ISOLA DEL GIGLIO – Da qui a tre giorni le isole del Giglio e di Giannutri saranno Covid free. Come già Capraia. Tutti gli abitanti dell’isola, i lavoratori e collaboratori delle imprese turistiche e commerciali saranno infatti vaccinati e riceveranno entro domenica la prima dose. Tre giorni, due punti vaccinali tra Giglio Porto e Giglio Castello, 808 prenotazioni.

“Un messaggio importante dal punto di vista promozionale” commenta l’assessore al turismo della Toscana Leonardo Marras, oggi sull’isola per l’avvio delle vaccinazioni di massa.

“Sapere infatti che le isole minori saranno in Italia Covid free (e in Toscana, da questo fine settimana, Giglio e Giannutri) – spiega – significa dare la possibilità ai turisti di prenotare la loro vacanza in totale sicurezza in aree così belle e così importanti. Queste isole oltre ad essere protette sanno bene cosa vuol dire rispettare le regole e sono pronte ad affrontare la stagione estiva con la massima attenzione verso la sicurezza sanitaria di tutti”.

“Naturalmente – prosegue l’assessore – questa campagna è anche un segno di vicinanza ad una popolazione che vive tutto l’anno in isolamento e le cui condizioni, anche in termini di accesso ai servizi essenziali, non possono essere paragonate con quelle di chi vive nel continente”.