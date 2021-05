Lynn: «L’estate arriva: che fine ha fatto il nuovo depuratore?»

FOLLONICA – Il consigliere comunale Charlie Lynn torna a parlare del depuratore di campo Cangino e lo fa con un’interpellanza inviata al sindaco del comune di Follonica Andrea Benini e al presidente del consiglio comunale Francesca Stella.

«L’estate è alla porte e che si prevedono afflussi considerevoli di visitatori e turisti – afferma Lynn -. Nel corso dell’ultima campagna elettorale il sindaco ha promesso un nuovo depuratore per risolvere a titolo definitivo il problema».

Per questo Lynn chiede al sindaco di fare il punto sulla situazione. «quali atti concreti (specialmente relativamente ad impegni finanziari) sono stati presi per rispettare la promessa elettorale che dovrebbe vedere un nuovo depuratore a Campo Cangino» chiede.

Lynn ricorda che il 4 dicembre 2019 fu presentato, con il Fiora «un rendering di un nuovo depuratore che dovrebbe risolvere il problema dei cattivi odori. In quella sede venne dichiarato che il nuovo impianto sarebbe stato finanziato attraverso lo sforzo congiunto di Fiora e Comune di Follonica. Non ci risultano stanziamenti al riguardo da parte di Adf né del comune di Follonica.

«Considerato che l’opera costerebbe circa 16 milioni di euro, un importo similare a quello da poco speso da Adf per costruire il nuovo depuratore di Grosseto, sono necessarie incisive quanto invadenti politiche di bilancio per trovare le coperture per la quota parte del costo dell’opera a carico del nostro Comune» conclude Lynn.