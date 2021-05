La Coppa Passalacqua rinviata in estate: «Troppe variabili non ancora stabili»

GROSSETO – Il comitato organizzatore della manifestazione, alla luce della situazione pandemica non ancora lineare, ha fissato l’inizio della 46esima edizione a venerdì 20 agosto con chiusura giovedì 30 settembre.

Il rinvio è dovuto a troppe variabili non ancora stabili sul versante delle manifestazioni dilettantistiche a cui si sommano divieti in contrasto con la naturale partecipazione a partite di calcio. Si è ritenuto saggio, inoltre, non esporre i molti giovani alle prese con la maturità a delicati assembramenti. Resta inalterato il regolamento della coppa.