Il podcast del 21 maggio – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 21 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 1,91% che corrisponde al 5,4% sulle prime diagnosi.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono 37.877 le persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 69.904 le prime dosi somministrate. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.820.070 dosi.

E oggi per la campagna vaccinale è stata una giornata importante perché è iniziata la vaccinazione di massa a isola del Giglio: in tre giorni saranno 812 le persone che riceveranno il vaccino. Due gli hub messi a disposizione per gli abitanti di Giglio e Giannutri. L'iniziativa è stata promossa dalla regione Toscana nell'ambito del progetto isole Covid free e ha avuto la collaborazione della Asl Toscana sud est e dalla Marina Militare che si sono occupati dell'organizzazione e della logistica.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata a Franco Battiato.