Coronavirus in Italia: 5.218 nuovi casi e 218 morti. Ricoveri in calo. Superate le 125mila vittime da inizio pandemia

GROSSETO - Sono 5.218 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 5.741). Sale a 4.183.476 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 218 (ieri 164), per un totale di 125.028 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 12.695 (ieri +12.816), complessivamente 3.766.660.

Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 291.788, pari a -7.698 rispetto a ieri (-7.244 il giorno prima). Gli attuali positivi totali restano sotto quota 300mila: il primo calo sotto la soglia ieri dopo sette mesi. Per vedere un dato simile bisogna tornare alla fine di ottobre (di preciso al 29 ottobre), quando però la curva era in salita, non in decrescita come adesso.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 269.744 (ieri 251.037), mentre il tasso di positività è 1,9% (ieri 2,3%).

Prosegue il calo dei ricoveri in ospedale: nei reparti Covid ordinari ci sono 9.925 pazienti (-458 rispetto a ieri), in terapia intensiva 1.468 (-75 rispetto a ieri) con 51 ingressi in rianimazione (ieri 69).