Arrivano all’hub ma il vaccino per loro non c’è. Rinviati a domenica

GROSSETO – Le dosi non c’erano e alcuni sono stati rimandati a domenica. Dopo il caos di ieri in cui nel pomeriggio al centro vaccinale si sono riversate 200 persone in più rispetto a quelle che erano previste, anche oggi pomeriggio ci sono stati problemi al multisala dell’Aurelia Antica.

Alcune persone si sono recate al centro vaccinale per ricevere la seconda dose, ma il Pfizer per loro non c’era. Stavano infatti vaccinando AstraZeneca.

Sono 198 le persone che avrebbero dovuto ricevere il vaccino. La Asl afferma di aver mandato un sms in cui la vaccinazione veniva rinviata a domenica, ma molto non l’hanno ricevuto, e qualcuno invece, l’ha ricevuto quando era già in fila per vaccinarsi.

A questo punto, dopo quello che è successo anche ieri, pare evidente che ad avere problemi sia il sistema di messaggistica scelto dalla Asl Toscana sud est o dalla Regione Toscana. Probabilmente molti messaggi vanno persi, o arrivano in ritardo, quando ormai non sono più utili.

Tra coloro che avrebbero dovuto ricevere il richiamo oggi pomeriggio anche il consigliere comunale Rinaldo Carlicchi, che ha raccontato, visto quel che era successo ieri, di aver telefonato al numero verde alle 10.50, per avere conferma, e che all’altro capo del telefono sia stato confermato l’appuntamento alle 14,40 all’Aurelia Antica.

«Caro Fabrizio Boldrini – ha scritto Carlicchi sulla propria pagina Facebook -, sarà il caso di gestire meglio queste situazioni. Anche oggi alcune persone non sono state avvisate del posticipo della data dell’appuntamento».

«Chi ha un minino di onestà intellettuale non può che non ammettere tranquillamente che state gestendo una situazione straordinaria. Detto questo però va aggiunto che dovete riuscire ad avvertire le persone degli inconvenienti legati alle forniture dei vaccini e non lasciare anche il vostro personale in balia degli eventi. La domanda nasce spontanea: domenica ci saranno le dosi per tutti e saranno evitati gli assembramenti? Io me lo auguro di cuore, a lei Boldrini il compito di organizzare la giornata di recupero, buon lavoro».