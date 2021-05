Al via le iscrizioni per il servizio estivo dai tre ai 14 anni

ROCCASTRADA – Lunedi prossimo apriranno le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra 3 e i 14 anni. In ragione delle misure di controllo sanitarie imposte dalle norme nazionali e dalle linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19, il servizio si articolerà in maniera identica allo scorso anno.

Sarà svolto su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con orario antimeridiano dalle ore 8.30 alle ore 12.30; sono previsti due turni rispettivamente dal 1 al 31 Luglio e dal 2 al 31 agosto. E’ rivolto ad un numero massimo di bambini pari a 60 per ogni turno. Tenuto conto che dovrà essere garantito il distanziamento sociale, sono stati previsti n. 5 centri ove verrà svolto il servizio rispettivamente in Roccastrada capoluogo e nelle frazioni di Ribolla, Sticciano, Roccatederighi e Sassofortino. I siti ove verranno svolte le attività sono individuati nei locali delle scuole o di altri immobili nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale dotati di apposite aree verdi.

In ogni frazione sono previsti due gruppi, composti rispettivamente da 5 bambini per la fascia di età 3/5 anni e da 7 bambini nella fascia di età 6/14 anni nel rispetto delle linee guida. Non è previsto servizio di trasporto per cui i bambini dovranno essere accompagnati e recuperati direttamente dalla famiglia sul luogo individuato per lo svolgimento delle attività.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatica on line

Al seguente link l’avviso pubblico contenente tutte le informazioni: http://www.coesoareagr.it/wp-content/uploads/2021/05/avviso_roccastrada.pdf

Per ulteriori informazioni contattare la referente del servizio Ilaria Fucili tel. 0564 561244 email: i.fucili@coesoareagr.it.

Date scadenza iscrizioni: I° Turno entro il 15 Giugno 2021; II° Turno entro il 15 Luglio 2021.

“Abbiamo voluto anche per la prossima stagione estiva attivare questo servizio estivo, consapevoli delle difficoltà che hanno trascorso le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole e soprattutto per dare un vero segnale di ripresa della socializzazione ai bambini che sono stati quelli che hanno sofferto più di chiunque dal punto di vista emotivo e per fare questo abbiamo previsto la possibilità di svolgere il servizio in tutte le frazioni – queste le parole dell’assessora alle Politiche Educative e Istruzione Elena Menghini -; nel rispetto delle linee guida che impongono determinate misure di salvaguardia rispetto alla possibile diffusione del contagio da Covid-19, abbiamo dovuto rinunciare ad attivare il servizio di trasporto e le tradizionali uscite marittime o nei parchi a tema; i gruppi di bambini che parteciperanno alle attività saranno quindi più piccoli, ma alla fine siamo sicuri che i bambini apprezzeranno la possibilità di tornare a giocare e socializzare insieme.”