unacanzonealgiorno: “Pensiero stupendo”, la lunga e curiosa storia del successo di Patty Pravo

GROSSETO – E’ il 20 maggio 1978 e Patty Pravo è prima in classifica con Pensiero stupendo.

La canzone è stata scritta da Oscar Prudente e Ivano Fossati, e fu pubblicata nel marzo del 1978, come lato A del 45 giri Pensiero stupendo/Bello e, sempre lo stesso anno, fu inserita nell’album Miss Italia di Patty Pravo.

Il pezzo nacque nel 1974 per mano di Oscar Prudente, che ne scrisse sia la musica che il testo, intitolandolo Formule magiche. Il pezzo venne provinato da Gianni Morandi nel corso delle registrazioni dell’LP Mondo di frutta candita (pubblicato nel 1975 e interamente scritto da Prudente), ma non se ne fece nulla.

In un’intervista per il programma Pop! Viaggio dentro una canzone, Prudente racconta di aver successivamente commissionato un altro testo a Ivano Fossati su richiesta dell’allora discografico CGD Alfredo Cerruti, che era in cerca di una hit per Loredana Bertè. Fossati scrisse dunque una storia sensuale e trasgressiva, in linea col personaggio allora in piena ascesa della Bertè, la quale però non ne apprezzò i contenuti e rifiutò di inciderla, optando per un altro pezzo scritto dal duo Fossati-Prudente e cioè Per effetto del tempo, incluso nell’LP Normale o super (1976).

In un’intervista al settimanale L’Espresso, Fossati raccontò che la canzone fu poi proposta per il lancio in Italia di una cantante francese, Jeanne Mas, già popolare in patria e per la quale era prevista la partecipazione all’edizione 1978 del Cantagiro.

Ma Ennio Melis, direttore generale della RCA a cui fu fatta ascoltare Pensiero stupendo, pensò immediatamente che la canzone fosse perfetta per Patty Pravo. Venne chiamata la cantante, che al momento era senza alcun contratto discografico dopo la rottura con la Ricordi, e nell’autunno del 1977 il brano venne inciso, per poi uscire su 45 giri nel gennaio 1978.

Pravo registrò più volte il brano in studio, ma alla fine – dopo una session durata circa un paio d’ore – fu convinta dal produttore Antonio Coggio a lasciare il primo take, giudicato già perfetto per l’incisione su disco.

La cantante, in un’intervista a metà anni ’80, disse di essersi subito invaghita del brano perché le ricordava una notte trasgressiva passata al Piper Club nei primi anni ’60 con Nat e Nick del gruppo beat BlackJack.

Si trattò dell’ennesimo exploit discografico per la cantante veneziana: alla fine dell’anno, Pensiero stupendo risultò essere il nono singolo più venduto del 1978.

TESTO di PENSIERO STUPENDO

E tu

E noi

E lei

Fra noi

Vorrei

Non so

Che lei

O no

Le mani

Le sue.

Pensiero stupendo

Nasce un poco strisciando

Si potrebbe trattare di bisogno d’amore

Meglio non dire.

E tu

E noi

E lei

Fra noi

Vorrei

Vorrei

E lei adesso sa che vorrei.

Le mani le sue

Prima o poi

Poteva accadere sai

Si puo scivolare se cosi si puo dire

Questioni di cuore.

Pensiero stupendo

Nasce un poco strisciando

Si potrebbe trattare di bisogno d’amore

Meglio non dire.

E tu

E noi

E lei

Fra noi

Vorrei

Vorrei

E lei adesso sa che vorrei.

Le mani le sue

E poi un’altra volta noi due

Vorrei per amore o per ridere

Dipende da me

E tu ancora

E noi ancora

E lei un’altra volta fra noi

Le mani questa volta sei tu e lei

E lei a poco a poco di piu, di piu

Vicini per questione di cuore

Se cosi si pur dire

Diro

E tu ancora

E lei un’altra volta fra noi

Fra noi…

Pensiero Stupendo

Nasce un poco strisciando

Si potrebbe trattare di bisogno d’amore

Meglio non dire

O prima o poi

Poteva accadere sai…

Fonte: Wikipedia