Torna la Borsa mercato lavoro: l’incontro tra i candidati e le aziende è online. Come partecipare

GROSSETO – Torna la Borsa Mercato Lavoro. Nel 2021 sono in programma diverse edizioni in varie zone della Toscana, causa pandemia gli eventi saranno online.

Nelle edizioni precedenti, grazie all’incontro tra le aziende presenti e i candidati in cerca di lavoro, hanno trovato un’occupazione centinaia di candidati che hanno avuto la possibilità di stipulare un contratto di lavoro (a tempo determinato ed indeterminato).

Sul sito www.borsamercatolavoro.it i dettagli degli eventi. L’iscrizione è gratuita. Molte le posizioni lavorative aperte: da barman, baristi, cuochi, camerieri, receptionist e portieri di notte a guide e accompagnatori, animatori turistici, esperti di web marketing e addetti al banco nelle agenzie di viaggio e tanto altro.

L’Ente Bilaterale Turismo Toscano è un ente previsto dal Ccnl Turismo di Confcommercio. E’ costituito dalle parti sociali firmatarie del Ccnl (Fipe Confcommercio, Federalberghi, Faita, Fiavet, Rescasa, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil). E’ nato nel 1996.

La sede regionale è a Firenze, ma ci sono 16 sportelli su tutta la Toscana (centri servizi), tra cui uno a Grosseto. Aderiscono all’ente circa 15mila aziende e 45mila lavoratori del settore turistico toscano.

Ogni anno l’Ebtt organizza circa 250 corsi di formazione gratuita in tutta la Toscana con oltre 3mila allievi formati. Inoltre, nella nuova sede regionale di Firenze, organizza seminari gratuiti di alta formazione che hanno visto la partecipazione di oltre mille partecipanti di 7mila aziende di tutta la Toscana.

Inoltre l’analisi dei fabbisogni formativi nel turismo in Toscana ha visto al partecipazione di circa 900 persone e a breve saranno pubblicati i risultati sul sito www.ebtt.it e nei vari canali social.

Il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, svolto da Ebtt attraverso il portale www.turismolavoro.it, ha permesso l’attivazione di 265 nuovi contratti di lavoro nel 2020 e, grazie alle edizioni della “Borsa Mercato Lavoro”, ne sono stati stipulati altri 300.

Nel 2020 è stato attivato il nuovo servizio di welfare con oltre 800mila euro destinati a favore di aziende e di lavoratori per sostenere il settore durante la pandemia. Presentate oltre mille pratiche per sostenere le crisi aziendali ed integrare la Fis/Cig dei lavoratori coinvolti in processi di cassa.

“L’Ebtt si occupa di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore turistico toscano progettando eventi specifici e attraverso il software “incontro” presente sul sito www.turismolavoro.it. A causa della pandemia abbiamo deciso di adeguare l’evento alle norme vigenti e quindi i vari eventi saranno svolti online su una piattaforma dedicata, un investimento importante di Ebtt per venire incontro alle esigenze attuali delle aziende e dei lavoratori. Ebtt si occupa anche di sostenere percorsi di qualificazione per aumentare le competenze dei lavoratori e per offrire un servizio di qualità” dichiara Roberto Betti, presidente Ebtt.

“Dal 2009 Ebtt organizza questo evento che permette alle aziende di trovare personale qualificato. In totale le Borse Mercato Lavoro di Ebtt fino al 2020 hanno permesso di attivare oltre 3.000 nuovi contratti di lavoro vedendo coinvolte 2.500 aziende toscane. Le edizioni del 2020 hanno confermato l’elevata presenza di aziende e di candidati, nelle prossime settimane pubblicheremo tutte le informazioni su gli eventi del 2021 sul nuovo sito www.borsamercatolavoro.it”, dichiara Pier Carlo Testa, vice presidente dell’Ebtt.

A livello territoriale il Centro servizio di Grosseto, in merito alla Borsa lavoro 2021, comunica che importanti aziende turistiche della provincia di Grosseto cercano personale nelle varie aree professionali (cuoco e aiuto cuochi camerieri , receptionist , bagnini e aiuto bagnini, camerieri ai piani, commis di sala e cucina) in previsione della stagione estiva 2021;

La selezione del personale avverrà online o tramite colloquio in presenza. Per partecipare:

– scegli le offerte di lavoro di tuo interesse;

– registrati e inserisci i tuoi dati e il tuo CV;

– potrai se, sarai selezionato dal Centro Servizio di Grosseto, fare direttamente colloqui on line con le aziende.

Info e candidature https://www.borsamercatolavoro.it/ (sezione: selezioni aziende Grosseto 2021 )

Per informazioni contattare il Centro Servizio di Grosseto tel 0564416375 grosseto@ebtt.it. Il Centro servizio di Grosseto comunica inoltre che oltre a questo canale per cercare occupazione è attivo sempre il sito turismolavoro.it dove ci sono tantissime offerte di lavoro, se cerchi un’occupazione invia un curriculum a grosseto@ebtt.it o contattalo al 0564416375.