GROSSETO – Una lunga coda davanti all’hub vaccinale, un’ora di ritardo e poi la decisione: rinviare a domenica parte delle vaccinazioni previste per oggi.

È la situazione davanti al Multisala dell’Aurelia Antica dove dalle 15 di oggi la coda di gente in attesa non è mai venuta meno. Il primo problema si è avuto questa mattina: a molti (qualcuno parla di oltre 150 persone) era stato dato appuntamento per questa mattina.

di 7 Galleria fotografica Coda hub vaccinale









«Quando ho fatto la prima dose – ci ha raccontato un cittadino – mi hanno dato il giorno del richiamo e mi hanno detto di venire alla stessa ora e nello stesso posto». Incomprensibilmente però l’hub era chiuso. «Hanno detto a tutti quelli che venivano di tornare oggi alle 15 – racconta un’altro – peccato che oggi ci fossero già altre persone prenotate per il pomeriggio».

La vaccinazione ha accumulato ritardo su ritardo, sino a giungere ad oggi alle 1820, quando un sanitario è uscito fuori con una lunga lista di nomi che sono stati rinviati a domenica prossima, tra lo scorameto generale di chi si trovava in fila anche da due ore.

Chi aveva appuntamento dalle 17.42 in poi è stato rimandato a domenica prossima. «Non è giusto – lamenta una donna – qui c’è gente anche non più giovane, restiamo in piedi senza neppure una sedia per un’ora e poi neppure ci vaccinano». «Io invece ho perso un pomeriggio di lavoro per non fare nulla» gli fa eco un altro.