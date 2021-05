Le richieste dell’associazione Incontriamoci in vista delle elezioni: dal museo alla biblioteca ai rifiuti

ALBINIA – In attesa che nuove elezioni politiche pongano la loro attenzione sul territorio di Albinia l’associazione Incontriamoci (da sempre promotrice di eventi culturali e ludici apprezzati e attesi dai suoi tanti associati), ha riunito recentemente il suo direttivo (sempre in ottemperanza delle normative anti Covid vigenti) esprimendo «una serie di richieste che vogliono essere un’indicazione sui desideri-obbiettivi di cui, l’istituzione comunale, dovrebbe tenere conto».

«Al fine di conservare le radici storiche del paese, tutti auspicano che riapra il museo dell’agricoltura ormai chiuso da anni. Servono inoltre stanze per le diverse associazioni del paese che, la creazione di un centro sociale attrezzato con diversi locali, potrebbe finalmente risolvere. Altro desiderio, più recente, resta quello di liberare l’accesso all’area dell’ex aeronautica in modo da concedere agli albiniesi di fruire in parte di una nuova area verde che possa anche permettere il collegamento con Casa Brancazzi, e questo, in attesa che venga definito l’uso di tutta l’area con la bonifica e la relativa destinazione urbanistica».

«Molto sentito resta l’allestimento di una biblioteca pubblica e motivo di grande interesse il miglioramento della raccolta rifiuti, con adeguamento dei cassonetti e la localizzazione di un’isola ecologica dove conferire rifiuti non contemplati nell’uso dei cassonetti stessi. Grande e sentito desiderio, espresso durante la riunione resta poi quello di mantenere la spiaggia delle Saline, così formatasi dopo le passate mareggiate, come litorale di Albinia e una puntuale manutenzione della ciclabile che, dal paese, raggiunge il mare. Naturalmente il contributo di idee che l’Associazione Incontriamoci vuol dare, è nell’esclusivo interesse del paese di Albinia» conclude l’associazione.