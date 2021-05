Lavori al Sacro cuore: modifiche alla circolazione

GROSSETO – Partono i lavori di manutenzione della cella campanaria del Sacro Cuore: in via Calabria, a partire dalle ore 7 del 24 maggio fino alle ore 18 del 25 maggio, per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori, sono previste le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

su via Calabria nel tratto compreso tra via Toscana e via Sicilia sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione;

per i veicoli che transitano su via Calabria in direzione piazza Galeazzi, giunti all’intersezione con via Toscana è istituita la direzione obbligatoria a destra su via Toscana;

per i veicoli che transitano su via Toscana, all’intersezione con via Calabria è istituita la direzione obbligatoria a sinistra su piazza Galeazzi (direzione via Lombardia);

per i veicoli provenienti da via della Pace all’intersezione con piazza Galeazzi e via Calabria è istituita la direzione obbligatoria a destra in direzione via Lombardia;

per i veicoli che all’uscita dell’area di parcheggio di via Calabria (lato campo sportivo) è istituita la direzione obbligatoria a destra n quest’ultima via con direzione via Emilia.