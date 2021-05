La Toscana resta gialla: per la zona bianca bisogna scendere sotto i 250 nuovi contagi

GROSSETO – La Toscana resterà in zona gialla anche per la prossima settimana. Per il momento rimane ancora lontana la possibilità di entrare in zona bianca che consentirebbe di evitare immediatamente le limitazione del coprifuoco a darebbe il via libera ad una serie di aperture.

Per essere in zona bianca non si deve superare il limite di 50 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. La Toscana ad oggi è poco sotto i 90 contagi su 100mil abitanti. Per puntare alla zona bianca in tutta la Regione, nell’arco dei sette giorni, non si dovrebbero superare i 1800 contagi circa e questo significherebbe una media di circa 257 nuovi contagi al giorno. Numeri troppo bassi rispetto a quelli dei giorni scorsi quando in Toscana si sono superati ampiamente i 300 nuovi casi quotidiani.

La campagna vaccinale e la stagione però potrebbero aiutare: il dato da tenere presente è quello appena descritto. Se durante la prossima settimana in Toscana si riuscisse a stare sotto la soglia di 250 nuovi casi giornalieri, la Regione potrebbe entrare in zona bianca già dalla prima settimana di giugno.

Intanto oggi questa è la situazione anticipata dal presidente Eugenio Giani: i nuovi casi registrati in Toscana sono 559 su 22.045 test di cui 12.148 tamponi molecolari e 9.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,54% (6,9% sulle prime diagnosi).