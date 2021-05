La Primavera del Grifone in casa della big Livorno, Under 17 contro la cenerentola Lucchese

ROSELLE – Energie ricaricate per la Primavera del Grifone per la trasferta contro il Livorno secondo in classifica. Saltata la partita contro la Carrarese, i torellini si preparano alla quindicesima di campionato contro una big del girone. “Dopo aver valutato un po’ le ultime gare fatte – ha detto l’allenatore Mirko Pieri – eravamo un po’ stanchi e forse il turno di riposo ci ha fatto bene. Dopo l’ultimo allenamento andremo a Livorno dove sappiamo che ci aspetterà una squadra di livello tecnico superiore a noi, da affrontare nella maniera giusta. Dovremo essere intelligenti e al massimo delle forze, ma a livello fisico stiamo bene e questo conta a quattro giornate dalla fine”.

Notizie positive dall’infermeria. “Abbiamo recuperato Tiberi – ha continuato Pieri – che arriva da due mesi di inattività ma è a disposizione e ha lavorato una settimana, migliorando. Sicuramente per le ultime partite recupererò anche Riitano e abbiamo sempre i soliti 2004. In questo momento puntiamo ad arrivare fra i primi quattro, sarà difficile e non so se ci riusciremo, ma questo è il nostro obiettivo. Abbiamo una partita difficile ma per il resto ce la possiamo giocare. Come stiamo a umore? In questo momento ci si può aspettare di tutto, affrontiamo una gara alla volta sperando di giocare, però i ragazzi stanno bene, hanno voglia di fare e sono pronti”.

Arbitrerà Labruna di Pontedera assieme a La Veneziana di Viareggio e Ferretti di Pistoia.

Quinta fatica stagionale per gli Under 17 che domenica in trasferta incroceranno i tacchetti contro la Lucchese, ultima forza del gruppo 5 con un solo punto. Tutte positive finora le prestazioni dei ragazzi di Consonni, anche l’ultima contro la Pistoiese dove a fare la differenza ancora una vota è stata solo la maggiore esperienza degli avversari, che hanno prevalso non senza qualche episodio favorevole.

Test match per gli Under 15 e gli Under 14, che al Centro sportivo si misureranno con i coetanei del Pontedera rispettivamente sabato alle 17 e domenica alle 11,30.

Primavera3:

Il programma della 15a giornata (6a di ritorno) del girone D: Carrarese-Viterbese; Livorno-Grosseto; Lucchese-Pontedera; Olbia-Pistoiese. Riposa Arezzo.

La classifica del girone D: Arezzo 35 punti; Livorno 29; Grosseto* 16; Lucchese, Viterbese 15; Pontedera, Olbia 12; Carrarese* 11; Pistoiese 7 (* = una gara in meno).

Under 17:

Il programma della 5a di andata del gruppo 5: Livorno-Pontedera; Lucchese-Grosseto; Pistoiese-Carrarese.

La classifica del gruppo 5: Pontedera 10 punti; Pistoiese 9; Carrarese 6; Livorno 4; Grosseto 3; Lucchese 1.

Il programma:

Primavera 3: Livorno-Us Grosseto, sabato h 15

Under 17: Lucchese-Us Grosseto, domenica h 12

Under 15: Us Grosseto-Pontedera, sabato h 17

Under 14: Us Grosseto-Pontedera, domenica h 11,30