La biblioteca ha un nuovo numero di telefono

MASSA MARITTIMA – La biblioteca comunale di Massa Marittima, per essere sempre più vicina al cittadino, ha attivato un nuovo numero di cellulare.

Chiamando durante l’orario di apertura al 3357501826 è possibile ricevere tutte le informazioni sui servizi offerti (Il numero è attivo nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 e il giovedì e sabato dalle 9 alle 13).

“La nostra è una biblioteca molto antica – afferma Irene Marconi, assessore alle Politiche culturali del Comune di Massa Marittima – che vanta più di un secolo di storia. Il Comune acquista ogni anno libri nuovi che arricchiscono e differenziano l’offerta. L’anno scorso con il finanziamento del Ministero abbiamo rinnovato molti dei nostri volumi, tra i quali anche quelli per bambini. E’ una biblioteca sempre aggiornata e attenta alle ultime novità che escono in libreria. Inoltre, grazie al servizio di prestito interbibliotecario tra le biblioteche di Maremma il cittadino può richiedere gratuitamente libri dalle altre biblioteche, qualora non fossero presenti nella nostra. Oltre al prestito e alla lettura, la biblioteca comunale organizza durante l’anno eventi per adulti e bambini, come la presentazione di libri e attività didattiche. La biblioteca ha anche una collezione di dvd, con film, documentari e opere liriche e teatrali. Stiamo acquistando molti audiolibri per chi ha problemi di vista e libri in lingua straniera, in particolare inglese, tedesco, arabo, francese e polacco”.

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività della Biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, sui libri in arrivo e sugli eventi, segui la pagina facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleGaetanoBadii/