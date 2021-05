Il Pomezia non fa sconti, sconfitte all’andata playoff le ragazze del Grosseto Volley School

MARINA DI GROSSETO – Il Grosseto Volley School cede al fortissimo Pomezia in tre set (22/25, 20/25 e 20/25) e intravede una gara di ritorno durissima per ribaltare il risultato ed accedere alla finale. Tre set combattuti, giocati punto a punto fino alla metà, quando le ospiti riuscivano a prendere 3-4 punti di vantaggio portandoli fino alla fine, grazie alla maggior esperienza ed a qualche episodio favorevole; le biancorosse hanno giocato una grande partita contro un’avversaria onestamente più forte ed alla quale dobbiamo solo fare i complimenti.

“Gara difficile come previsto – ha detto l’allenatore Ferraro – non ci hanno permesso di esprimere il gioco che volevamo, abbiamo tenuto bene il campo anche quando siamo andati sotto 2-0, restando sempre dentro il match. La differenza l’hanno fatta i dettagli come quando Pomezia intorno alla metà dei set prendeva quei 2-3 punti di vantaggio e per noi, pur provandoci in tutte le maniere, era impossibile recuperare. La gara di ritorno sarà difficilissima, loro hanno dimostrato di essere un team costruito per la vittoria del campionato con tante individualità di spicco, a partire dal palleggiatore che è riuscito ad eludere quasi sempre il nostro muro. Abbiamo sempre margini di miglioramento ed abbiamo dimostrato di poter stare sempre in campo a testa alta. Comunque vada, il nostro è stato un grandissimo campionato, al di sopra di qualsiasi aspettativa e bisogna davvero fare un grande applauso e rendere onore alle nostre ragazze”.