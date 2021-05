GROSSETO – Proseguono le giornate all’insegna del bel tempo e il cielo sereno in provincia di Grosseto: così sarà anche quella di giovedì 20 maggio.

Anche oggi vento debole in mattinata, con raffiche che invece nel pomeriggio e in serata potrebbero raggiungere i 20 chilometri un po’ in tutta la Maremma.

In leggero calo le minime, che nel capoluogo potrebbero scendere di nuovo sotto i 10 gradi. Massime in lieve aumento, ormai vicine ai 25 gradi.

