I Parchi e Musei della Val di Cornia protagonisti di Linea blu: sabato su Rai1

PIOMBINO – La nuova stagione turistica dei Parchi e Musei della Val di Cornia si è aperta in chiave positiva, non solo per la risposta del pubblico, ma anche per importanti momenti di visibilità che li vedranno in onda su trasmissioni Rai.

Il primo appuntamento sulle reti nazionali è in calendario per sabato 22 maggio alle 14.00 su Rai 1, quando i Parchi della Val di Cornia saranno tra i protagonisti della trasmissione Linea Blu, programma impegnato nella diffusione e sensibilizzazione della cultura dell’ambiente e del mare, condotto da Donatella Bianchi.

I sopralluoghi e le riprese sono proseguiti per una settimana durante la quale abbiamo avuto modo di accompagnare la troupe e la redazione alla scoperta della nostra realtà.

Donatella Bianchi ci ha raggiunti ed è stata con noi al Parco archeologico di Baratti e Populonia per parlare della Populonia etrusca e romana. L’intervista e le immagini girate tra la Necropoli di San Cerbone e l’Acropoli di Populonia, sono state arricchite da riprese realizzate al Museo archeologico di Piombino, con particolare riferimento ai reperti provenienti dal mare tra cui, ovviamente, la celeberrima Anfora argentea di Baratti.

In una trasmissione che vede nel mare il suo tema centrale non potevano mancare le immagini dedicate ad un’altra realtà del sistema dei Parchi della Val di Cornia, il Parco costiero della Sterpaia, insignito della Bandiera Blu e parte del Santuario Pelagos, istituito per la Protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo.

Un importante appuntamento televisivo, quindi, che rappresenta un’ulteriore occasione per mostrare al grande pubblico le bellezze culturali e naturali del nostro territorio.