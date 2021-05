Gavorrano si prepara ad accogliere i turisti

GAVORRANO – Con una delibera la giunta comunale i Gavorrano ha dato il via ai servizi turistici e museali per l’estate 2021.

“La volontà è quella di attribuire all’ufficio informazioni turistiche il ruolo di hub informativo di riferimento – spiega il sindaco Andrea Biondi – non solo per i visitatori del territorio, ma soprattutto per le strutture ricettive del territorio comunale e non solo, che potranno avere un luogo fisico e virtuale dove poter reperire tutte le informazioni turistiche relative al Comune di Gavorrano e all’Ambito Turistico Maremma Nord”.

“Dal mese di giugno sarà aperto il Museo in Galleria – conclude -, con una campagna di promozione indirizzata soprattutto ai residenti che potranno visitare il museo in forma gratuita, naturalmente previo appuntamento a causa delle norme covid in vigore”.