Domenica di sport e festa con l’inaugurazione della nuova Pista dei Pini

FOLLONICA – Una giornata di sport per tutti è quella in programma domenica 23 maggio, in occasione dell’inaugurazione della pista dei pini. La giornata di festa inizierà alle ore 10 con il taglio del nastro al quale parteciperanno il sindaco Andrea Benini; Sergio Perugini, presidente Uisp provinciale; Antonino Vella, presidente pallamano Follonica; Simone Mugnaini, New Volley Venturina, Piombino, San Vincenzo; Andrea Agnelli, organizzatore e collaboratore della pista dei pini.

Tutta la domenica, dalle 10 fino alle 21.30 sarà all’insegna del divertimento e dello sport. L’interno della pista, su cui di recente è stata allestito una pavimentazione con un manto in erba sintetica, sarà occupata con tante postazioni sportive diverse per far provare le diverse discipline ai bambini di tutte le età.

A partire dalle ore 10 fino alla sera sarà possibile giocare a tennis, calcetto, pallavolo e pallamano.

I ragazzi delle società sportive coinvolte nella manifestazione faranno delle dimostrazioni delle proprie discipline.

Dopo le 18 invece toccherà ai grandi che giocheranno a calcetto.

La ristorazione è garantita dal ristorante/pizzeria/griglieria, sia a pranzo che a cena.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a partecipare alla giornata di sport.